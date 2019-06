Auch in diesem Jahr warten die Herzberger Schützen und die Schaustellerfamilie Theile wieder mit einem gut bestückten Festplatz im Rahmen des Herzberger Schützenfestes auf.

Herzberg Neben dem großen Festumzug am Sonntag lockt auch der Rummel in die Welfenstadt. Doch neben den Highlights gibt es noch mehr zu entdecken.

An Pfingsten: Das ist das Programm des Schützenfests in Herzberg

Schützenfans und Freunde des guten alten Jahrmarkttreibens werden Pfingsten wohl in Herzberg verbringen. Das 481. Schützenfest steigt. Die Welfenstadt steht dann Kopf. Denn die Schützen wollen mit allen Einwohnern und Gästen feiern und haben dazu wieder einiges geplant.

Der Traditionsverein kann sich zu Pfingsten auf die gute Zusammenarbeit mit der Schaustellerfamilie Theile verlassen. Schausteller Hilmar Theile lässt es sich nicht nehmen, für Spaß und Party auf dem Schützenplatz zu sorgen. Die gute Zusammenarbeit zeigt sich schon allein darin, dass es, quasi zum Auftakt, erstmal das Schaustellerschießen gibt.

Entlastung für die Schützen

Am Samstag nach dem Antrommeln und der Totenehrung geht es in diesem Jahr ins alte Schützenhaus. Hier ist das Restaurant Dynastie eingezogen. Da der Betreiber des Restaurants ebenfalls Schütze ist, hat man im Verein da natürlich nicht lange überlegt. Schützensprecher Peter Kirschke erklärt dazu im Pressegespräch mit der Familie Theile: „Das ist eine Entlastung. Die Entscheidung, ins alte Schützenhaus zu gehen, hat nur Vorteile: Das Publikum bleibt auf dem Platz, wird nicht weggelockt, da sich das Restaurant ja gleich am Schützenplatz befindet.“

Pfingstsonntag ist Umzugstag und die Schützen hoffen hier auf einen milden Wettergott. Peter Kirschke: „Es sind viele Vereine und Musikgruppen dabei. Das funktioniert in Herzberg immer gut. Es sind auch viele Gäste am Straßenrand. Das freut uns sehr.“ Peter Kirschke persönlich freut sich auch auf den Gottesdienst am Sonntagmorgen. „Er wird mit gestaltet von den Berghornisten aus Clausthal-Zellerfeld. Und die spielen immer ein bestimmtes Lied.“

Pfingstmontag dürfen dann die Kinder sich und ihre Vereine präsentieren beim großen Kinderumzug. Und Peter Kirschke verspricht: „Es gibt im Anschluss Freikarten für alle Kinder. Und Stofftiere.“ Am Dienstag folgt dann noch eine Veranstaltung, zu der nur Männer eingelassen werden: Das Schützengericht. Peter Kirschke: „Und dann ist es auch leider schon wieder vorbei.“ Nicht ganz, denn die Königsproklamation und der Ball sind noch für Mitte Juni geplant.

Das Herzberger Schützenfest ist auch deshalb ein so erfolgreicher Publikumsmagnet, weil es auf dem Schützenplatz diverse und vor allem auch immer wieder neue Fahrgeschäfte und Attraktionen gibt. Dahinter steht die Schaustellerfamilie Theile, die aus Herzberg nicht mehr weg zu denken ist. Schon seit Montag wird auf dem Schützenplatz aufgebaut. Die Fahrgeschäfte selbst haben von Samstag, 8. Juni, bis Dienstag, 11. Juni, geöffnet.

Zum fulminanten Abschluss lockt am Dienstagabend ein Feuerwerk. Aber auch schon vorher sollte man einen Besuch auf dem Schützenplatz einplanen. Schließlich zieht hier Europas größtes, sogenanntes Laufgeschäft namens „Crazy Island“ an. Ähnlich einem Labyrinth müssen die Besucher das Crazy Island durchlaufen und Hindernisse bewältigen. Crazy Island ist etwa 29 Meter lang und hat zwei Etagen. Hilmar Theile: „Darüber hinaus gibt es die Geisterbahn, Spider, Scooter, Breakdance und den Musikexpress sowie ein umfangreiches kulinarisches Angebot.“

Das Schützenfest lockt so jährlich tausende Besucher an. Hilmar Theile weiß, warum: „Es ist die Kontinuität, die gute Werbung und die besonders gute Zusammenarbeit mit den Schützen. Es stimmt die Mischung, auf dem Platz und daneben.“ Theile verspricht: „Jeder Zentimeter Boden auf dem Platz ist mit Buden bestückt.“ Und er versichert: „Ich habe auch gutes Wetter bestellt.“

Das Programm des Herzberger Schützenfestes

Samstag, 8. Juni

14.45 Uhr: Antrommeln mit Platzkonzert des Tambour-Corps auf dem Marktplatz, anschließend Abmarsch zur Totenehrung

Pfingstsonntag, 9. Juni

9.30 Uhr: Gottesdienst in der Nicolaikirche mit dem Neuen Berghornisten-Corps Clausthal-Zellerfeld

14 Uhr: Großer Festumzug mit zahlreichen Kapellen und Vereinen aus Herzberg und den Ortschaften

Pfingstmontag, 10. Juni

14 Uhr: Kinderumzug ab Marktplatz für die kleinen Schützenfest-Fans mit Tambour-Corps

Dienstag, 11. Juni

16 Uhr: Schützengericht der Männer mit dem Neuen Berghornisten-Corps, Karten im Vorverkauf für zehn Euro bei Schreibwaren Lachnit

Samstag, 15. Juni

18 Uhr: Vorstellung der neuen Majestäten auf dem Marktplatz mit dem Tambour-Corps

20 Uhr: Königsball im Hotel Englischer Hof, Gäste willkommen. Karten im Vorverkauf für zehn Euro bei Schreibwaren Lachnit