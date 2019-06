Feuerwehr Elbingerode bekommt neues Fahrzeug

Der Einladung der Feuerwehr Elbingerode zur feierlichen Übergabe ihres neuen Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W waren mehr als 200 Feuerwehrleute sowie Freunde gefolgt.

Nach einem Umzug durch die Gemeinde mit dem Feuerwehrmusikzug Hörden kamen die Teilnehmer unter Beifall am Feuerwehrhaus an. Nach einer kurzen Rede des Samtgemeindebürgermeisters Rolf Hellwig, der die Elbingeröder Wehr als ein schlagkräftige Wehr mit vielen Aktiven betitelte, und sich für die vielen geleisteten ehrenamtlichen Stunden bedankte, übergab er den Schlüssel an den Ortsbrandmeister Frank Wemheuer.

Wemheuer bedankte sich und erklärte, dass die Feuerwehr sehr stolz sei, so ein schönes Fahrzeug erhalten zu haben – und gab den Schlüssel an seinen Gerätewart Andreas Gödeke. Im Anschluss wurde noch gemeinsam gefeiert.

Als Besonderheit neben dem 1.000-Liter-Löschwassertank verfügt das TSF-W über einen pneumatischen LED-Lichtmast sowie eine Heckwarnanlage zur besseren Absicherung der Einsatzstelle. Dieses Fahrzeug ersetzt das 30 Jahre alte TSF, einen Mercedes Kastenwagen. Zusätzlich zum neuen Fahrzeug beschaffte die Samtgemeinde Hattorf noch eine neue Tragkraftspritze mit 1.000-Liter-Pumpleistung pro Minute. Mit der neuen Ausrüstung investierte die Samtgemeinde Hattorf insgesamt 140.000 Euro.

Weitere Daten: Fahrgestell MAN TGL 8.180, Gesamtgewicht 8,8 Tonnen, 180 PS, gebaut von der Firma BTG Brandschutztechnik Görlitz.