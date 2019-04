Trilo-Chi-Programm findet in Wulften viel Anklang

Halbmond, Vollmond, Pendel, Welle – dies waren einige der Bewegungsabläufe, mit denen Kathrin Worm den Teilnehmerinnen das Trilo-Chi-Konzept beim TSV Eintracht Wulften näher brachte.

Gut 20 Interessierte fanden sich in der Wulftener Sporthalle ein, um das Body & Mind-Programm kennenzulernen. Die Arbeitsgemeinschaft „Neue Sportangebote im TSV“ hatte diese Aktion geplant und freute sich, dass der Abend großen Anklang fand.

Der Förderverein des TSV hatte die Veranstaltung unterstützt, so dass die Übungsleiterin, die aus Dassel angereist war, in gut zwei Stunden einen Einblick in ein Trilo-Chi-Workout geben konnte. Man konnte beobachten, wie so manche Teilnehmerin dem Rhythmus der Musik folgte und alles hinter sich ließ, um sich voll auf den eigenen Körper und Geist zu konzentrieren. Hierzu trug auch die besonders angenehme Beleuchtung der Halle bei, die an diesem Abend speziell auf die Trilo-Chi-Atmosphäre abgestimmt war. Zum Ausklang hatten die Teilnehmerinnen die Möglichkeit, sich in lockerer, geselliger Runde auszutauschen.

Auch in Zukunft wird es beim TSV Eintracht Wulften immer wieder neue Aktionen und Angebote geben, als nächstes ist die Summertime-Fitness geplant. Der Start erfolgt am 25. April.