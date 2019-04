Barbara Salesch ist Gast beim Kreislandfrauentag in Hattorf

Rund 200 Frauen und einige Männer waren der Einladung der sechs Landfrauen-Vereine des Kreisverbandes im Altkreis Osterode zum traditionellen Kreislandfrauentag nach Hattorf ins Dorfgemeinschaftshaus gefolgt. Die Kreisvorsitzende Edeltraud Sindram begrüßte sie mit den Worten: „Ohne Sie wäre dieser Tag überhaupt nicht möglich“. Als Gäste konnten die Juristin und ehemalige Fernseh-Richterin Barbara Salesch, die sich mittlerweile als Schriftstellerin einen Namen gemacht hat, und das Trio Immergrün gewonnen werden.

Sindram erklärte zu Beginn, dass der Kreisverband der Landfrauen im Altkreis Osterode rund 800 Mitglieder zählt, die in den Vereinen Osterode, Südharz, Harzdreieck, Schwiegershausen, Wulften und Westharz organisiert sind. Durch deren Treue, Mitarbeit und Bereitschaft, sich in die Vereinsarbeit einzubringen, sorgten sie für den Fortbestand ihrer Vereine und somit auch des Kreisverbandes, so Sindram.

Sie sprach auch die Vertreterinnen aus den Nachbarkreisverbänden Goslar, Northeim, Holzminden, Duderstadt und aus dem Altkreis Einbeck an – ebenso wie Catarina Köchy vom Niedersächsischen Landfrauen-Verband, die als Vertreterin für den Bezirk Braunschweig nach Hattorf gekommen war und einiges aus dem NLV zu berichten wusste.

Vereine sind für Vielfalt im ländlichen Raum wichtig

Als Hausherrn begrüßte sie Hattorfs stellvertretenden Bürgermeister Georg Wipke. Er hob in seinem Grußwort hervor, dass das Leben im ländlichen Raum vielfältig sei. „Aufgrund dieser Vielfalt ist es gut, dass es sie, die Landfrauen-Vereine, im Altkreis Osterode gibt“, so Wipke. Auf den Internetseiten der Landfrauen-Vereine habe er gelesen, dass sie sich ein- und auch mitmischten, erklärte er und ergänzte: „Das ist auch gut so“.

Auch die politischen Gremien im Gemeinderat und in der Samtgemeinde Hattorf hätten ein Jahr der intensiven Einmischung hinter sich, erklärte der stellvertretende Bürgermeister mit Blick auf die Diskussionen um die im vergangenen Jahr geplante Schließung der Oberschule Hattorf (wir berichteten).

„Wir sind der Meinung, die Oberschule Hattorf ist für die Infrastruktur des ländlichen Raumes enorm wichtig“, betonte Wipke. Es gehe schließlich darum, eine gleichwertige Lebensqualität im ländlichen Raum zu erhalten – und dazu gehöre die OBS in Hattorf. Letztendlich sei der ländliche Raum wieder „in“. „Voraussetzung ist allerdings eine gleichwertige Lebensbedingung, und dafür setzen wir uns ein“, schloss Georg Wipke.

Fernsehrichterin Salesch stellt Buch über ihr Leben vor

Nach dem Frühstück betrat die Autorin Barbara Salesch die Bühne, um ihr Buch „Ich liebe die Anfänge – Von der Lust auf Veränderung“ und damit ihre drei Leben als Juristin, als Fernsehrichterin und als Künstlerin vorzustellen. Salesch, einst Richterin im Landgericht Hamburg, machte sich als Juristin in einer Fernseh-Gerichtsshow einen Namen. Als sie die Serie an den Nagel gehängt hatte, nahm sie das Kunststudium auf. Mittlerweile ist sie Autorin. Über diesen Wandel in ihrem Leben handelt ihr Buch, das sie den Landfrauen mit viel Humor präsentierte. Sie überzeugte ihre Zuhörerinnen, dass es für Veränderungen nie zu spät sei. Vielleicht werde auch sie noch eine Vierte durchmachen, so Salesch.

Als Trio Immergrün präsentierten sich im Anschluss Petra Vieth, Eva Eppendorf und Anne Grabenhorst aus dem Kreis Goslar und sorgten für humoreske Unterhaltung.