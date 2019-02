Mit dem Motorrad 3000 Kilometer durch Japan

Hattorf Hans-Walter Rusteberg hält am Donnerstag ab 19 Uhr einen Lichtbildervortrag in Hattorf.

Zu einer besonderen Vortragsveranstaltung lädt die Hattorfer Kirchenstiftung ein. Nachdem Hans-Walter Rusteberg bereits vor knapp drei Jahren in Hattorf schon einmal einen Lichtbildervortrag „Auf den Spuren von Rosamunde Pilcher“ gehalten hat, will er nun sein Publikum mit einem Bericht über seine Reise durch Japan begeistern. Die Veranstaltung beginnt am Donnerstag, 7. Februar, um 19 Uhr im Gemeindehaus der ev. Kirche Hattorf.

Die Besucher werden von ihm durch „das Land der aufgehenden Sonne“ geführt. Sie werden die Faszination der Kontraste alter Kaiserstädte zu moderner Technik, von beeindruckenden Vulkanen zu filigranen und doch imposanten Hochhäusern und Brücken erleben. Sie können gespannt sein auf einen bildreichen Vortrag über die Tour von Rusteberg durch Japan, bei der er mit seinem „Langnasen“-Team das fernöstliche Land mit dem Motorrad erkundet hat. Auf BMW-Motorrädern war sie im Land der Kawasakis, Hondas, Yamahas und Suzukis unterwegs. Schließlich erfährt man, was es in Japan mit den „heiligen Rehen“ auf sich hat.

Der Eintritt ist frei. Um Spenden zugunsten der Hattorfer Kirchenstiftung wird gebeten.