2018 war das einsatzreichste Jahr der Herzberger Feuerwehr

Auf das bislang einsatzreichste Jahr in der Geschichte der Feuerwehr Herzberg blickte Ortsbrandmeister Uwe Bock in seinem Bericht anlässlich der Jahreshauptversammlung der Brandschützer im Englischen Hof zurück. Insgesamt wurde die Herzberger Feuerwehr im Jahr 2018 zu 149 Einsätze gerufen. Zum Vergleich: Im Jahr 2017 waren es lediglich 115 Einsätze.

Neben 33 Brandeinsätzen mussten die Mitglieder der Feuerwehr zu 76 technischen Hilfeleistungen, zwei Verkehrsunfällen mit eingeklemmten Personen, 13 Brandsicherheitswachen, einer Alarmübung und 22 Fehlalarmen durch Brandmeldeanlagen ausrücken. Bock bedankt sich bei den Kameradinnen und Kameraden für ihren Einsatz. Zusätzlich falle enormer Zeitaufwand bei der Nachbereitung an, oft bedürfe es mehr als einer Stunde, bis die Fahrzeuge und Geräte nach Einsätzen wieder einsatzbereit sind.

Ein weiteres Hauptaugenmerk lag im vergangen Jahr auf der Neubeschaffung für die 28 Jahre alte Drehleiter (wir berichteten). So wurden mehrere Informationsveranstaltungen für Rat und Verwaltung über die Notwendigkeit der Ersatzbeschaffung durchgeführt. Die Politik hat nun die erforderlichen Haushaltsmittel bereitgestellt und einer Beschaffung zugestimmt. Eine Ausschreibung der neuen Drehleiter stehe unmittelbar bevor. In diesem Zusammenhang bedankt sich Bock bei den am Beschaffungsprozess beteiligten Personen.

Ebenfalls viel Zeit in Anspruch genommen habe die Einführung des neuen landesweiten Feuerwehrverwaltungsprogramm „FeuerON“. Neben Einrichtung und Schulungen wurde begonnen, sämtliche Daten zu kontrollieren und in das neue Programm zu übertragen.

71 Mitglieder in der Einsatzabteilung

Die Mitgliederzahl in der Einsatzabteilung ist gegenüber dem Vorjahr leicht auf 71 angestiegen. Zusammen mit den 17 Kameraden der Altersabteilung, 12 passiven Mitgliedern und 197 Mitgliedern im Förderverein ergibt sich eine Gesamtanzahl von 336 Mitgliedern. Erwähnenswert ist, dass sich unter den fünf Doppelmitgliedern der Wehr ein weiterer Ortsbrandmeister und zwei stellvertretende Ortsbrandmeister anderer Wehren befinden. 18 Kameradinnen und Kameraden leisten neben ihrer Tätigkeit in der Feuerwehr Herzberg auch Dienst in verschiedenen Fachzügen der Kreisfeuerwehr.

Von den Mitgliedern wurden sieben technische Lehrgänge an der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Lasfelde sowie 13 Lehrgänge an der „Niedersächsischen Akademie für Brand und Katastrophenschutz“ in Celle und Loy besucht. Zum Abschluss berichtet Ortsbrandmeister Bock, dass im Feuerwehrhaus in diesem Jahr der Schulungsraum gestrichen, die Deckenbeleuchtung erneuert und die Trinkwasserleitungen ersetzt werden soll.

Neue Schutzbekleidung

In den Feuerwehren der Stadt Herzberg wird die persönliche Schutzbekleidung erneuert, so Sicherheitsbeauftragter Thomas Wündrich. Es wurden mehrere Modelle im Trageversuch getestet und sich am Ende für einen Hersteller entschieden. Neben den Atemschutzgeräteträgern sollen anschließend auch die übrigen Einsatzkräfte mit neuer Bekleidung ausgestattet werden.

Arbeitsreich war auch das Jahr für die Gerätewarte, so Michael Steffanowski. Neben den üblichen Wartungen mussten etliche kleinere Reparaturen vorgenommen werden. Die meiste Zeit musste für die Drehleiter und das Tanklöschfahrzeug aufgewendet werden. Hier mache sich langsam das Alter der Fahrzeuge bemerkbar, so Steffanowski. Neben einer neuen Tragkraftspritze konnte auch ein neuer Hochdrucklüfter und eine zweite Wärmebildkamera in Dienst gestellt werden.

Wolfgang Nünemann, Fachbereichsleiter der Stadt Herzberg, berichtet der Versammlung über diverse Beschaffungen und Investitionen des vergangenen Jahres. Die Ausschreibung der neuen Drehleiter werde zeitnah erfolgen, sobald der Haushalt der Stadt genehmigt ist. Hierfür sind 820.000 Euro im Haushalt vorgesehen. Die Drehleiter soll nach den derzeitigen Planungen Ende 2020 ausgeliefert werden.

Stadtbrandmeister Gerd Herrmann zeigte sich erfreut darüber, dass im Jahr 2019 die Hälfte aller Atemschutzträger der Stadt Herzberg mit einer neuen Schutzjacke und -Hose ausgestattet werden können. Die fünf Feuerwehren der Stadt haben derzeit 227 Einsatzkräfte. Hiervon unterstützen 46 Einsatzkräfte und sechs Fahrzeuge die Kreisfeuerwehr.

Der trockene Sommer sorgte für zahlreiche Einsätze. In diesem Zusammenhang überbrachte Gerd Herrmann ein Lob der Nationalparkverwaltung für den Einsatz an der Hans-Kühnen-Burg (wir berichteten). Dort musste auf einem Wanderweg eine zwei Kilometer lange Schlauchleitung verlegt werden um einen Flächenbrand zu löschen.

Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Anzahl der Einsätze im gesamten Stadtgebiet um ca. 30 Prozent auf 198 an.

60 Jahre Jugendfeuerwehr

Weiterhin wird im Jahr 2019 das 60-jährige Bestehen der Jugendfeuerwehr gefeiert. Jugendfeuerwehrwart Florian Becker berichtet, dass derzeit 28 Jugendliche Mitglied in der Herzberger Jugendfeuerwehr sind, 14 Jungen und 14 Mädchen. Insgesamt wurden 240 Stunden Ausbildungsdienst geleistet. Neben 26 praktischen Diensten und Schulungen sowie gemeinsame Dienste mit den Jugendfeuerwehren Bad Lauterberg und Gieboldehausen, wurde auch ein 24-Stunden-Ausbildungsdienst durchgeführt.

Den Bericht für die Kinderfeuerwehr hielt in diesem Jahr Angelina Zier. Sie bedankt sich beim bisherigen Kinderfeuerwehrwart Kai Eisenträger für das langjährige Engagement. Kai Eisenträger hat aufgrund einer beruflichen Weiterbildungsmaßnahme das Amt abgegeben, steht aber weiterhin mit Rat und Tat der Kinderfeuerwehr zur Seite. Bei den anstehenden Wahlen wurde Löschmeisterin Angelina Zier zur Kinderfeuerwehrwartin und Hauptlöschmeister Jan Hainich zu ihrem Stellvertreter gewählt.

Ehrungen: Mit dem niedersächsischen Feuerwehrehrenzeichen für 40-jährige aktive Mitgliedschaft wurden Hauptbrandmeister Ralf Mönnich, Hauptlöschmeister Thomas Heinold, Oberbrandmeister Volker Carl und Hauptbrandmeister Uwe Bock geehrt, das Feuerwehrehrenzeichen für 25-jährige aktive Mitgliedschaft erhielten Löschmeister Kai Eisenträger und Hauptlöschmeister Markus Herzberg; mit dem Ehrenzeichen des Landesfeuerwehrverband für 75 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr wurde Brandmeister Helmut Thies ausgezeichnet

Beförderungen: Feuerwehrmann: Fabian Köppel und Torben; Oberfeuerwehrmann: Patrick Förste, Steffen Füllgrabe und Jan-Niklas Hölscher; Hauptfeuerwehrmann/-frau: Marvin Dietrich, Marvin Heinold, Tobias Bick und Annike Richter; Oberlöschmeister Niklas Fuchs und Dr. Thomas Wündrich; Hauptlöschmeister: Rene Wündrich