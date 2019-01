Gertrude Althaus bleibt Vorsitzende des Harzklub Pöhlde

In der Jahreshauptversammlung des Harzklub-Zweigvereins Pöhlde wurde Gertrude Althaus wieder zur 1. Vorsitzenden gewählt. Ebenso im Amt bestätigt wurde Anja Lange als 2. Vorsitzende. Als stellvertretende Schriftführerin wurde Sina Reich, als Pressewartin Rita Brandt und als Gruppensprecherin Vera Fischer gewählt. Der Harzklub Pöhlde hat aktuell 119 Mitglieder.

Über ein arbeitsreiches Jahr berichtete die Vorsitzende den Mitgliedern. Es gab viele Auftritte und Arbeitseinsätze. Der Harzklub-Zweigverein war im vergangenen Jahr Sprecher der Pöhlder Vereine, zu dessen Aufgaben unter anderem die Vereinsabsprache gehört. Aufgrund von Problemen im Jahr 2017 wurde 2018 kein Umwelttag durchgeführt. Weiterhin ist der Vereinssprecher auch zuständig für die Sammlung der deutschen Kriegsgräberfürsorge. Die Mitglieder des Zweigvereins Pöhlde, inzwischen ja auch schon etwas älter, sammelten im Dorf mit einem sehr guten Ergebnis. Umfangreich waren die Vorarbeiten zum Projekt „Optimierung der Wanderwege“. Die Vorsitzende dankte dem Vorstand und den Aktiven für das Engagement für den Zweigverein.

Umfassend war auch der Bericht von Anja Lange über die Aktivitäten der Heimatgruppe. Leider schlägt auch hier der demographische Faktor zu, die Gruppe der Aktiven ist auf 21 zurückgegangen. Trotzdem waren es im vergangenen Jahr 29 Übungsabende, 11 Auftritte, und weitere Veranstaltungen, insgesamt traf man sich 50 Mal.

Die Heimatgruppenwartin berichte ausführlich über Teilnahme an Veranstaltungen, über Heimatabende, Auftritte in Seniorenheimen, aber auch von geselligem Beisammensein. Von den 50 Treffen nahmen Ilse Thiele 49 Mal, Gustav Thiele 48 Mal und Erika Schröter 47 Mal teil. Anja Lange wünschte sich für das kommende Jahr weiterhin Spaß am Harzer Brauchtum und an der Geselligkeit in der Gruppe. Von den Arbeitseinsätzen berichtete der Wegewart Hans von Minckwitz, auf dem Programm mit seinem Team standen auch im vergangenen Jahr Schutzhütten, Wege Plätze und Bänke. Wege wurden gesäubert, begradigt und instandgesetzt, Bänke aufgestellt und erneuert. Viel Arbeit gab es am Grillplatz auf dem Rotenberg. Hier wurden unter anderem die alten Spielgeräte nebst Wippe abgebaut und entsorgt. Über die Erneuerung der Spielgeräte diesem Jahr wird nachgedacht. Außerdem müssen etliche Schilder für die Wanderwege in diesem Jahr angebracht werden.

Rüdiger Kail vom Hauptvorstand dankte in seinem Grußwort für die gute Zusammenarbeit, etwa bei der Digitalisierung der Wanderwege. Hier mussten nur weniger Wanderwege aufgegeben werden. Das Projekt befindet sich in der Schlussphase. Ein weiteres Grußwort kam vom Ortsbürgermeister Kai Uwe Große.

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurden Gisbert Leunig und Silke Kumm für 40-jährige Mitgliedschaft geehrt. Die Ehrung für 50 Jahre im Verein gab es für Dieter Klaproth, Friedhelm Heidelberg, Dietmar Barke, Günter Ohnesorge, Rita Rettstadt, Vera Fischer, Christina Wallis-Ohnesorge und Heike-Christin Steinmetzer. Als Überraschung gab es eine besondere Auszeichnung für die Vorsitzende Gertrude Althaus aus der Gruppe.