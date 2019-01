„Pfoten weg“ – Stubentiger-Café von Herzbergerin schließt

Seit August 2015 betreibt Astrid Heyer aus Herzberg in Hannovers Innenstadt das erste Katzencafé in Niedersachsen, das Stubentiger Café. Noch vor dem Sommer will sie nun schließen. Die große Belastung der Selbstständigkeit ist ihr mit der Zeit zu viel geworden, auch finanziell steht das Café nicht...