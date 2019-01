Einbetonierte Leiche in Herzberg: Nachbarn wähnten Frau im Heim

Im Prozess um den Mord an einer 74-jährigen Frau in Herzberg hat das Landgericht Göttingen am Mittwoch mehrere Zeugen aus dem persönlichen Umfeld der Getöteten befragt. Mehrere Nachbarn berichteten, dass der Ehemann der 74-Jährigen zuletzt dement gewesen sei. Nach Angaben eines Zeugen, der früher...