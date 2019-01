Feuerwehr überrascht Kinobesucher in Herzberg

In Zusammenarbeit mit der Kinowelt in Herzberg wurden die Besucher des Films „Feuerwehrmann Sam – Plötzlich Filmheld“ im Anschluss mit einem Besuch der echten Feuerwehr überrascht.

Eine besondere Überraschung gab es für die kleinen und großen Kinobesucher, die sich den Film „Feuerwehrmann Sam – Plötzlich Filmheld“ in den Central-Lichtspielen angesehen hatten: In Zusammenarbeit mit der Kinowelt wurden sie im Anschluss an die Vorstellung mit einem Besuch der echten Feuerwehr überrascht. Die Fans des Films hatten die Möglichkeit, sich die Fahrzeuge und Ausrüstung anzusehen und den Feuerwehrleuten Fragen zu stellen. Ebenfalls gab es die Chance, sich mit einem voll ausgerüsteten Feuerwehrmann und in einem Feuerwehrfahrzeug fotografieren zu lassen. Während am Samstag die Jugendfeuerwehr Herzberg die Kinder überraschte, übernahm diese Aufgabe am Sonntag die Feuerwehr Hörden. Für die Feuerwehr war dies eine gute Gelegenheit, sich zu präsentieren und für die Kinder- und Jugendfeuerwehr zu werben.