Feuerwehrleute überraschen Kinobesucher

Eine Überraschung gab es am Wochenende für Kinobesucher in Herzberg. In Zusammenarbeit mit der Kinowelt in Herzberg wurden die Besucher des Films „Feuerwehrmann Sam- Plötzlich Filmheld“ mit einem Besuch der echten Feuerwehr überrascht. Die Fans des Films hatten die Möglichkeit, sich die Fahrzeuge und Ausrüstung anzusehen und den Feuerwehrleuten „Löcher in den Bauch“ zu fragen. Ebenfalls gab es die Chance sich mit einem voll ausgerüsteten Feuerwehrmann und in einem Feuerwehrfahrzeug fotografieren zu lassen. Während am Samstag die Jugendfeuerwehr Herzberg die Kinder überraschten, übernahm diese Aufgabe am Sonntag die Feuerwehr Hörden. Für die Feuerwehr war dies eine schöne Möglichkeit sich zu präsentieren und für die Kinder- und Jugendfeuerwehr zu werden.

