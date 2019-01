Diebe klauen zwei Automaten aus Spielhalle in Herzberg

Wahrscheinlich durch eine aufgetretene Hintertür sind Unbekannte Sonntagfrüh zwischen 0.30 und 10 Uhr in eine Spielhalle auf dem Marktplatz in Herzberg eingedrungen. Anschließend brachen die Täter einen Zigarettenautomaten auf und stahlen Bargeld und Zigaretten in noch unbekannter Höhe bzw. Menge. Zwei Geldspielautomaten wurden außerdem komplett mitgenommen. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist noch unbekannt, wird aber laut Polizei auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Aufgrund der Größe und des Gewichts des Diebesgutes geht die Polizei Osterode davon aus, dass mehrere Täter an der Durchführung beteiligt waren und für den Abtransport ein Fahrzeug genutzt wurde.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Polizeikommissariat Osterode unter Telefon 05522/5080 entgegen.