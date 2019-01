Jugendfeuerwehr Wulften übt für den Ernstfall

Wulften Höhepunkt der Übung waren die klassischen feuerwehrtechnischen Aufgaben: Brandbekämpfung in Wäldern und in Gebäuden.

. „Retten, Löschen, Schützen, Bergen“ war das Motto einer zweitägigen Freizeit der Jugendfeuerwehr Wulften. So wurden technische Hilfeleistungen, etwa Einsätze bei Tiertransporten, Personensuche in der Dunkelheit, Ausleuchten von Einsatzorten, Befreien von eingeklemmten Personen oder lebensrettende Sofortmaßnahmen geübt. Höhepunkt der Übung waren die klassischen feuerwehrtechnischen Aufgaben: Brandbekämpfung in Wäldern und in Gebäuden, etwa bei einem Kellerbrand (Foto).