2.500 Euro für die Jugendarbeit

Mit einer Spende überraschte die Firma Smurfit Kappa-Herzberger Wellpappe die Feuerwehr Herzberg. Die Firma stellt in diesem Jahr 2.500 Euro für die Kinder und Jugendarbeit zur Verfügung. Bereits seit mehreren Jahren spendet die Firma in der Vorweihnachtszeit Geld an karitative Einrichtungen. Betriebsleiter Folker Vellage und Betriebsratsvorsitzender Stefan Räckel übergaben in den Räumen der Firma in der Andreasberger Straße den Spendenscheck an Jugendfeuerwehrwart Florian Becker und Ortsbrandmeister Uwe Bock. Die Jugendfeuerwehr plant im nächsten Jahr ein Zeltlager, so Jugendfeuerwehrwart Florian Becker, das Geld wird u.a. hierfür verwendet.

