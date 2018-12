Kinder haben in Hörden Spaß an der Bewegung

Der TV Hörden hat seit ein paar Jahren den Kinderturnclub des Deutschen Turnerbundes in die Übungsstunden der Kinder integriert. Kinderturnclub-Leiterin des TV Hörden ist Übungsleiterin Ute Kowalski, die in jedem Jahr die Ausrichtung eines Familiensporttages übernimmt und damit neben dem allgemeinen Übungsbetrieb auch mal die ganze Familie in der Sporthalle zusammenführt.

Auch in diesem Jahr konnte Ute Kowalski zahlreiche Familien in der Hördener Sporthalle begrüßen. Das Motto für den sportlichen Vormittag war „Spaß und Freude an der Bewegung“. Passend zu vom DTB bundesweit angebotenen Tag des Kinderturnens waren Kinder von drei bis zehn Jahren eingeladen, beim Hüpfen, Laufen, Schwingen, Balancieren und Springen mitzumachen. Spaß und Freude an der Bewegung für alle war das Motto, unter dem Kinder unabhängig von einer Behinderung oder ihrer kulturellen beziehungsweise sozialen Herkunft die Vielfalt des Kinderturnens ausprobieren durften.

Ganze Familie gefordert

Neben dem Kinder-Turntest, das durch die Helfer des TV Hörden angeboten wurde, stand außerdem auch ein Fitness-Check für Erwachsene auf dem Programm, so dass sich die ganze Familie sportlich betätigen konnte und entsprechend gefordert war.

Nach der Absolvierung der verschiedenen Stationen erhielt jeder Teilnehmer ein Präsent für die erfolgreiche Teilnahme und konnte sich in der eingerichteten Cafeteria wieder stärken.