Lukas Schreiber verteidigt bei SV Hörden den Jugendtitel

Beim SV Rot-Weiß Hörden wurden die ersten beiden Konkurrenzen der Tischtennis-Vereinsmeisterschaften ausgetragen. Zum Auftakt war die Jugend gefordert, während des bei den Erwachsenen um den Mixedtitel ging.

Mit zwölf Teilnehmern waren die Vereinsmeisterschaften der Jugend gut besucht, lediglich bei der weiblichen Jugend waren nur zwei Mädchen am Start. Hier gewann Joline Georg gegen Lorena Peters und wurde Vereinsmeisterin. Anschließende mischten die beiden Mädchen in den Gruppenspielen die männliche Jugend auf.

Hartnäckiger Gegner

Vorjahresmeister Lukas Schreiber kämpfte sich schwer durch seine Gruppe und hatte im Halbfinale in Klaas Lips einen hartnäckigen Gegner. Am Ende siegt Schreiber und qualifizierte sich für das Endspiel. In der zweiten Paarung spielte Ilian Chmarna groß auf und blockte die Nummer zwei der Jugend, Maximilian Peter, immer wieder aus. Mit 12:10 im fünften Satz erreichte Chmarna überraschen das Finale.

Den dritten Platz sichert sich Peter mit einem Dreisatzsieg über Lips. Im Endspiel spielte Schreiber seine Stärken aus und verwies Chmarna auf Platz zwei.

Die Teilnehmer der Mixedkonkurrenz. Foto: Verein / SV RW Hörden

Fünf Paare am Start

Für das Mixed-Turnier hatten fünf Paaren gemeldet. Im Modus Jeder-gegen-Jeden trafen im letzten Spiel die beiden bis dato ungeschlagenen Pärchen aufeinander. Jacqueline Keil/Michael Diekmann konnten erfolgreich im vierten Satz einige Matchbälle von Marion Lips/Joachim Peters abwehren und holten sich im fünften Satz den Mixed-Meistertitel.

Auf den weiteren Plätzen folgten die Paarungen Franziska Keil/Felix Klawonn, Kathrin Keil/Karl-Heinz Plümer und Carola Peters/Alexander Bierwirth.