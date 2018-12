Wulftener Kinder sind Nikolaus dicht auf den Fersen

Eine Gruppe Kinder und ein Mann mit rotem Mantel, Mütze und weißem Bart stehen in der Wulftener Feldmark. Alle warten gespannt auf den Startschuss. Schließlich geht es los, der Nikolaus läuft und läuft und läuft und eine Horde Mädchen und Jungen hinterher. Die Kinder sind ihm ganz nah auf den Fersen, sprinten mit flinken Füßen und laufen immer weiter – bis sie schließlich das Ziel erreichen.

Dieses Bild zeigte sich nun bereits zum zweiten Mal. Der TSV Eintracht Wulften lud nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr erneut zum Nikolauslauf ein. Die Kinder hatten wieder die Möglichkeit, zwischen einer kurzen und einer längeren Strecke zu wählen. Auf der Kurzstrecke für Kinder bis sechs Jahre kam Len Waßmann, dem Nikolaus dicht auf den Fersen, als Erster ins Ziel. Auf der längeren Strecke konnte Antonio Garcia dem Nikolaus am schnellsten folgen und erreichte als Erster die Ziellinie.

Letztlich gab es an diesem Tag aber nur Sieger. Alle Kinder gaben ihr Bestes und hatten mächtig Spaß dabei, mit dem Nikolaus um die Wette zu laufen. Einige Kinder kuschelten sich danach sogar auf dem Erinnerungsfoto an ihn ran. Im Anschluss an den Lauf ging es zur Sporthalle. Hier stärkten sich die Läufer mit Kinderpunsch und überbrückten die Zeit bis zur Siegerehrung mit gemeinsamen Spielen. Zur Belohnung gab es für jedes Kind eine Urkunde, eine Medaille und ein kleines Geschenk.

Die Siegerehrung nach dem Nikolauslauf des TSV Eintracht Wulften. Foto: TSV Eintracht Wulften