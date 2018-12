Herzberg: Laubbläser brennt auf offener Straße

Beim Eintreffen der Kräfte lag das Gerät auf der Straße und brannte in voller Ausdehnung.

Am Freitag gegen 12 Uhr wurde die Feuerwehr Herzberg in die Liegnitzer Straße im Stadtteil Mahnte zu einem Feuer alarmiert. Hier war ein benzinbetriebener Laubbläser in Brand geraten.

Beim Eintreffen der Kräfte lag das Gerät auf der Straße und brannte in voller Ausdehnung. Das Feuer wurde von einem Trupp unter Atemschutz mit der Schnellangriffseinrichtung des Löschfahrzeugs gelöscht. Anschließend wurden ausgelaufene Betriebsstoffe mittels Ölbindemittel abgestreut und aufgenommen. Es konnte allerdings nicht verhindert werden, dass aufgrund der großen Hitzeentwicklung die Asphaltoberfläche der Straße beschädigt wurde, so die Feuerwehr in ihrer Mitteilung.