Landfrauen in der Klinik

Die Landfrauen Rhumspringe besuchten die Helios Klinik Herzberg/Osterode. An der Rezeption nahmen Klinikgeschäftsführer Johannes Richter und Hygienefachkraft Thomas Burgardt die Landfrauen in Empfang. Nach einer Begrüßung startete ein Rundgang durch die Klinik: Chefarzt Dr. med. Frank Füldner zeigte den Damen die Angebote in der Geriatrie und in der Palliativmedizin. Anschließend besichtigten die Landfrauen die Familienstation. Im Anschluss an die Führung folgte ein medizinischer Kurzvortrag zum Thema Bluthochdruck von Dr. med. Marcus Schmidt, Leitender Oberarzt in der Kardiologie. Zum Ausklang lud die Klinikleitung die Landfrauen Rhumspringe zu Kaffee und Kuchen ein.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder