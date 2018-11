Herzberg Wegen eines Ermittlungsverfahrens gegen zwei Personen kam es am Dienstagvormittag zu einem größeren Polizeieinsatz in Herzberg.

Großeinsatz in Herzberg: Polizei sucht nach Beweismitteln

Da ein Tatverdacht wegen versuchten Einbruchdiebstahls bestünde, hätten die am Einsatz beteiligten Kräfte in der Wohnung eines der beiden Verdächtigen nach entsprechenden Beweismitteln gesucht, erklärte Oberstaatsanwalt Andreas Buick, Pressesprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft Göttingen, am Nachmittag auf Nachfrage unserer Zeitung.

Bei dem erfolgten Einsatz wurden die örtlichen Polizeidienststellen von mehreren Beamten der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) der Bereitschaftspolizeiabteilung in Göttingen verstärkt.

Konkrete Angaben zu dem Ermittlungsverfahren könnten zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht gemacht werden, sagte Oberstaatsanwalt Buick. Die weiteren Ermittlungen dauern an.