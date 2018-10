Matteo ist das 500. Baby der Herzberger Klinik

Am 25. Oktober – und damit drei Tage früher als im Jahr 2017 – durfte sich das Team der Geburtshilfe der Helios Klinik Herzberg/Osterode über die 500. Geburt freuen. Um 10.15 Uhr kam Jubiläumsbaby Matteo mit einem Geburtsgewicht von 3.390 Gramm und einer Größe von 52 Zentimetern in der Helios Klinik Herzberg/Osterode zur Welt.

Insgesamt wurden in 2018 bereits 276 Jungen und 231 Mädchen in der zertifizierten babyfreundlichen Geburtsklinik geboren. Siebenmal gab es doppelten Grund zur Freude in Form von Zwillingspärchen. Geburtenstärkster Monat war der August mit 61 Geburten.

Für Matteos Eltern ist es der erste gemeinsame Nachwuchs. „Für mich stand von vornherein fest, dass ich wieder in der Helios Klinik Herzberg/Osterode entbinden möchte. Ich habe mich hier bei den Geburten meiner anderen Kinder stets sehr wohl und von Hebammen und Ärzten gut betreut gefühlt“, sagt die frischgebackene Mama Wiebke Renz aus Hattorf.

Sandra Siewert, Leitende Hebamme, gratuliert herzlich zur Geburt: „Dass sich die Mutter wiederholt für eine Entbindung in unserer Klinik entschieden hat, ist ein großes Kompliment für uns und zeigt, dass unser Konzept gut auf die Bedürfnisse der werdenden Eltern abgestimmt ist. Wir wünschen der Familie alles Gute.“

Auch der Leitende Oberarzt Artur Smorodin, der die Geburt von Matteo begleitete, freut sich über das Vertrauen der Familie: „Unsere Geburtenzahlen steigen seit Jahren. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir auch in diesem Jahr wieder mehr als 600 Babys auf die Welt helfen dürfen. Ein paar Wochen vor der Geburt besprechen wir mit den werdenden Eltern, welche Geburtsmöglichkeiten es gibt – ausgehend vom gesundheitlichen Zustand von Mutter und Kind und den Wünschen der Familie. Unsere Kaiserschnittrate ist dabei erfreulicherweise sehr niedrig. Für die 500 Geburten, die wir bereits verzeichnen konnten, liegt sie bei 13 Prozent.“

Betreuung rund um die Geburt

Die Helios Klinik Herzberg/Osterode ist seit 2010 als babyfreundliche Geburtsklinik zertifiziert und bietet eine umfassende Betreuung vor, während und nach der Geburt. Auf der Familienstation werden ausschließlich Eltern und ihre Neugeborenen sowie noch nicht entbundene schwangere Frauen von erfahrenen Hebammen und Kinderkrankenschwestern betreut.

Besonders am Herzen liegt den Hebammen auch die intensive Bindung zwischen Eltern und Kind und die Stillförderung. Die jungen Familien können rund um die Uhr zusammenbleiben und sich ungestört von der Klinikroutine kennenlernen.

Auch vor und nach der Geburt bietet das Hebammen-Team ein umfangreiches Beratungs- und Betreuungsangebot – von Geburtsvorbereitungskursen über ein Stillcafé bis zur Babymassage.

Nächster Infoabend

Der nächste Infoabend für werdende Eltern findet am 6. November um 18.30 Uhr statt. Treffpunkt ist die Rezeption. Bei einer Besichtigung der Kreißsäle und der Familienstation lernen die werdenden Mütter und Väter die Klinik und das Geburtshilfe-Team kennen. Außerdem beantworten die Hebammen alle Fragen und informieren über das Konzept der ‚Babyfreundlichen Geburtsklinik‘, das in Herzberg umgesetzt wird. Bei der Kreißsaalführung können sich werdende Eltern auch mit den verschiedenen Geburtsmöglichkeiten wie Romarad oder Wassergeburt vertraut machen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Noch freie Plätze

Für die Kurse „Babywellness“ und „Babymassage“ gibt es noch freie Plätze. Die Kurse steigern das Wohlgefühl des Kindes und stärken die Bindung zwischen Eltern und Kind. Anmeldung im Kreißsaal unter Telefon 05521/866370.