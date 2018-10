Tambour Corps erkundete Hamburg

Herzberg Auf Fahrt in Richtung Hamburg ging es für die Mitglieder des Tambour Corps. Fischmarkt, Elbphilharmonie und Miniaturwunderland wurden besucht.

Musiker und Fördermitglieder vom Tambour-Corps Herzberg fuhren in die Gemeinde Rosengarten im Landkreis Harburg südlich von Hamburg. Hier waren die Reisenden im GreenLine Hotel Holst untergebracht und starteten von dort aus zu ihren Ausflügen. Dabei stand unter anderem der Fischmarkt, die Elbphilharmonie, das Miniaturwunderland und der Wildpark Schwarze Berge auf dem Programm. Zwischenzeitlich gab es immer wieder Zeit zur freien Verfügung, in der jeder Hamburg auf eigene Faust erkunden konnte. Zur Erkundung der Umgebung wurde eine Wanderung rund um das Hotel mit Einkehr in einer Waldschänke durchgeführt. Auch das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite und bescherte somit allen Reisenden eine wunderschöne Fahrt mit vielen Eindrücken und Erlebnissen!