Hattorf berät über Erhöhung der Hundesteuer

In der Samtgemeinde Hattorf wurden bislang die niedrigste Hundesteuern im Vergleich aller Kommunen im Altkreis Osterode erhoben. Die höchsten Steuern zahlen Hundebesitzer in Bad Sachsa, die zweithöchsten Abgaben werden in Osterode erhoben. Dies geht aus einer Beschlussvorlage für den Hattorfer...