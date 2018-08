Herzberg Die Herzberger Harzklub-Mitglieder sahen sich in Magdeburg um, bewunderten das Hundertwasserhaus und den Dom.

Harzklub in Magdeburg

Die Vereinsfahrt des Herzberger Harzklubs führte nach Magdeburg, in die Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts. Auf dem Weg dorthin wurde das Wasserstraßenkreuz von Elbe und Mittellandkanal mit dem Schiffshebewerk Rothensee besichtigt. Diese binnenwasserbauliche Anlage zählt zu den größten in Europa und bietet beliebte Freizeiteinrichtungen. Des Weiteren stand ein Stadtrundgang in Magdeburg auf dem Programm, bei dem der Dom und das Hundertwasserhaus nicht fehlen durften.