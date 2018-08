Hörden Aus noch ungeklärter Ursache ist am Freitagabend eine Pkw-Fahrerin in Hörden mit einem parkenden Auto kollidiert.

In parkendes Auto gekracht: Unfall in Hörden

Etwa 10.000 Euro Schaden entstanden am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall in Hörden. In der Herzberger Straße, der Ortsdurchfahrt, rammte eine Pkw-Fahrerin ein am Straßenrand parkendes Automobil. Infolge des Aufpralls wurde das parkende Fahrzeug etwa zehn Meter über die Straße geschoben, der Pkw der Fahrerin kippte auf die Seite.

Die Fahrerin zog sich nach ersten Angaben der Polizei zum Glück nur leichte Verletzungen zu, sie wurde im Rettungswagen versorgt. Warum sie das parkende Fahrzeug nicht bemerkte und in dieses krachte, war nach Angaben der Polizei zunächst noch nicht zu klären.

Infolge des Unfalls war die Ortsdurchfahrt Hörden für einige Zeit aufgrund der Aufräumarbeiten gesperrt. Die Feuerwehren aus Hörden und Elbingerode waren im Einsatz. Flüssigkeiten traten aus den Fahrzeugen nicht aus, so dass die Feuerwehrleute hier nicht tätig werden mussten. Sie kümmerten sich aber um die Beseitigung der Trümmer sowie die Straßensperrung.