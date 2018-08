Vergessener Topf sorgt für Feuerwehreinsatz in Herzberg

Am Donnerstagabend um 19.30 Uhr wurde die Feuerwehr Herzberg zu einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Schillerstraße gerufen. Der Bewohner einer Wohnung im Erdgeschoss hatte beim Kochen einen Topf auf dem heißen Herd vergessen. Das sich im Topf befindliche Fett hatte sich aufgrund der Hitze entzündet.

Beim Eintreffen der Kräfte vor Ort war die Wohnung im Erdgeschoss bereits vollständig verraucht, Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in den betroffenen Räumen. Eine Ausbreitung des Brandrauches in das Treppenhaus wurde mit einem mobilen Rauchverschluss in der Wohnungstür verhindert. Der brennende Topf wurde von einem Einsatztrupp unter Atemschutz über den Balkon ins Freie gebracht. Glücklicherweise hatte das Feuer nicht auf die Kücheneinrichtung übergegriffen, lediglich an der Wand hinter dem Herd entstand ein leichter Brandschaden. Anschließend wurde die Wohnung mit dem Belüftungsgerät der Drehleiter entraucht.

Die Hausbewohner kamen mit dem Schrecken davon.