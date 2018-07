Tag der offenen Tür in der Elbingeroder Heimatstube

Wer sich für Kinderspielen vergangener Tage interessiert, sich Livemusik begeistert oder einfach mal in aller Ruhe im Obergeschoß des Kindergartens Elbingerode umschauen möchte, der sollte sich Sonntag, 29. Juli, im Kalender anstreichen: Dann wird in der Zeit von 14 bis 17 Uhr ein „Tag der offenen Tür“ in die Traditionsräume, die Bücherei und in die Heimatstube in Elbingerode eingeladen. In dieser Zeit gibt es nicht nur Unterhaltung und Informationen, auch für das leibliche Wohl wird gesorgt. Eintritt wird nicht erhoben.

Elli Brakel erinnert sich daran, dass Regina Schaertz die Idee hatte, zusammen mit ihrem Mann Helmuth und ihr im Jahr 2003 den längst vergriffenen Bildband „Elbingeröder Geschichten von Einheimischen, Soldaten und Vertriebenen“ zu erstellen. Diese Aktion sollte die Geburtsstunde der Heimatstube werden.

Sie freuten sich damals über Zeugnisse der Vergangenheit in Form von Kleidung, Geschirr, einer Schreibmaschine und einem Spinnrad sowie vieles andere mehr, die ihnen von Bürgern zum Bestücken der Heimatstube geliehen wurden. Die Stücke ergänzten die Ausstellung mit Fotografien, die an den Wänden platziert waren.

Auf die Bilder sollten die Besucher beim „Tag der offen Tür“ besonderes Augenmerk haben, denn das Heimatstuben-Team hat für alle darauf zu sehenden Personen in Geduldsarbeit die Namen dazugeschrieben. Die Neugierigen können sich auch in der Bücherei umgesehen und Platz zum Schmökern nehmen.

Dort wird Bärbel Koch auch dafür sorgen, dass Kinderspiele vergangener Zeiten gespielt werden. Daran teilnehmen dürfen auch Erwachsene. Die Traditionsräume der Patenkompanie und der Hirschberger Jäger dürfen aber ebenso in Augenschein genommen werden. Norbert Dittmar wird Fragen beantworten.

Eröffnet wird das bunte Programm von der offenen Singgruppe Hörden/Elbingerode, die ihre Stimmen auch zum Abschied erheben wird. Bürgermeister Helmuth Otto und Elli Brakel werden dann die Gäste begrüßen. Das Südharzer Bläserquartett wird diesen Nachmittag musikalisch untermalen.

Während für die Besucher Kaffee und Kuchen in den Räumlichkeiten serviert werden, kommt vor dem Gebäude der 1000-Jahr-Feierwagen zum Stehen, um dem Publikum diverse Überraschungen zu präsentieren.