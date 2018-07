17 Babys – davon acht an nur einem Tag – wurden in der vergangenen Woche in der Helios Klinik Herzberg/Osterode geboren. Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa

Herzberg Über eine Seltenheit freut sich die Helios-Geburtshilfe: Allein am Mittwoch, 18. Juli, haben acht neue Erdenbürger das Licht der Welt erblickt.

Rekord: 17 Geburten in vier Tagen

In den Kreißsälen der Helios Klinik Herzberg/Osterode herrscht seit gut einer Woche emsiges Treiben. Neun Mädchen und acht Jungen wurden in den vergangenen Tagen in der Klinik geboren.

Besonders beliebt war der Mittwoch der vergangenen Woche: Gleich acht neue Erdenbürger haben sich dieses Datum ausgesucht, um das Licht der Welt zu erblicken. Alle Babys und Mütter sind wohlauf. Die Familien stammen unter anderem aus Herzberg, Bad Lauterberg, St. Andreasberg, Clausthal-Zellerfeld, Nordhausen, Katlenburg, Duderstadt und Braunschweig.

„So viele Geburten an einem Tag hat es in meiner Dienstzeit nicht oft gegeben. Das ist wirklich eine Seltenheit und für unser Team ein ganz besonderes Ereignis. Wir wünschen den Familien und ihren Kindern alles Gute“, sagt Sandra Siewert, Leitende Hebamme der Helios Klinik Herzberg/Osterode, die seit 18 Jahren in der Klinik arbeitet.

Zusätzliche Mitarbeiter verständigt

Sandra Siewert freut sich, dass das Angebot der zertifizierten „babyfreundlichen Geburtsklinik“ so gut angenommen wird.

Dr. med. Ulrike Müller, Chefärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe, sagt: „Jede Geburt ist einzigartig. Deshalb ist es uns wichtig, den Familien bei der Geburt einfühlsam zur Seite zu stehen und sie individuell zu betreuen. Ein positives Geburtserlebnis fördert die Bindung zwischen Mutter und Kind vom ersten Moment an. Um die Familien bei dem hohen Geburtenaufkommen am Mittwoch optimal zu betreuen, sind zusätzlich Mitarbeiter, die Rufdienst hatten, in die Klinik gekommen.“

Schmunzelnd ergänzt sie: „Nach dem doppelten Zwillingsglück, das wir Ende April erleben durften, und den vielen Geburten in dieser Woche sind wir gespannt, was dieses Jahr noch an Geburtenrekorden für uns bereithält.“ rtl