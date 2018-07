Feuerwehren rücken zu Feldbrand in Wulften aus

Wulften Oberhalb des Friedhofes in Wulften geriet am Freitagabend ein Getreidefeld bei Mäharbeiten in Brand.

Am Freitagabend kam es gegen 20.40 Uhr zu einem größeren Freiflächenbrand in Wulften: In der Feldmark oberhalb des Friedhofs geriet bei Mäharbeiten ein Getreidefeld in Brand. Die Feuerwehr Wulften wurde um 20.43 Uhr alarmiert. Aufgrund der raschen Ausbreitung des Feuers, und um genügend Löschwasser vor Ort zu haben, wurden umgehend die Wehren aus Hattorf, Elbingerode, Osterode und Bilshausen nachalarmiert. Das Feuer konnte durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte rasch unter Kontrolle gebracht werden.