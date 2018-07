Seit 25 Jahren bei Kappa tätig

Herzberg Am 1. Juli konnte Frank Reinholz auf seine 25-jährige Dienstzugehörigkeit bei der Smurfit Kappa Herzberger Wellpappe GmbH blicken. Frank Reinholz ist derzeit als Mitarbeiter Druckvorbereitung in der Abteilung Produktdesign in dem Herzberger Unternehmen tätig.