Stadtrat beschließt Kita-Vergrößerungen

In der letzten Sitzung des Stadtrates vor den Sommerferien fielen noch wichtige Entschlüsse für die Kinderbetreuung: Es ging um eine neue Kindergartengruppe in der Kita Sieberdamm, die Schaffung von Krippenplätzen in der Mahnte-Kita und um die Ausweitung des Angebots in den Kitas in Pöhlde und...