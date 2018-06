Stadt Herzberg will in Kitas investieren

Die Kinderbetreuung in der Welfenstadt steht auf der Agenda des Jugend- und Sozialausschusses, der am kommenden Montag im Rathaus tagt. Die Stadt will in eine neue Kindergartengruppe in der evangelischen Kindertagesstätte Sieberdamm investieren sowie in neue Krippenplätze an der Kindertagesstätte Mahnte, wo auch eine Ganztagskindergartengruppe eingerichtet werden soll. Des Weiteren soll das Platzangebot in der Nachlaufzeit der...