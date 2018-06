Gesang in der Aegidienkirche

Der Gandersheimer Chor A la carte wird am Freitag, 15. Juni, um 19 Uhr in der St. Aegidienkirche in Wulften auftreten. Angeregt durch den sogenannten „Himmelschor“ der Domfestspiele gründete Astrid Bierhance den Chor. Dem Publikum werden bekannte Titel aus den Bereichen Pop, Musical und Film...