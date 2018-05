Sieber Am Mittwochmorgen kontrollierte die Polizei einen Pkw, der an einem Feldweg an der L 521 Höhe Paradies stand. Bei dem danebenstehenden Mann, der den Wagen gefahren war, bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Mann wieder entlassen.

