Tötungsdelikt in Herzberg: Tatverdächtiger kommt nach Deutschland

Herzberg Der Mann ist derzeit in Schweden in Haft und wird vermutlich in die JVA Rosdorf eingeliefert. Er soll seine Mutter in Herzberg getötet haben.

Der am Pfingstmontag in Schweden festgenommene Mann, der Ende September in Herzberg seine Mutter getötet haben soll (wir berichteten), wird zur weiteren Strafverfolgung an Deutschland übergeben. Die Übergabe muss innerhalb von zehn Tagen nach dem Datum der Entscheidung (24. Mai 2018) erfolgen. Der 47-Jährige hat der Übergabe zugestimmt. Er hat weiterhin zugestimmt, bis zur Übergabe in Haft zu bleiben.

Das geht aus einem Protokoll des Bezirksgerichts im schwedischen Lycksele hervor, das auf Antrag von Kammeranwältin Kristina Lindhoff Carleson über die von der Staatsanwaltschaft Göttingen beantragte Auslieferung nach Deutschland zu entscheiden hatte. Das Protokoll liegt der Redaktion vor.

Die Staatsanwaltschaft Göttingen gehe jetzt davon aus, dass der Tatverdächtige in etwa 14 Tagen vermutlich in die Justizvollzugsanstalt (JVA) Rosdorf eingeliefert wird, sagte Pressesprecher Andreas Buick Freitag auf Nachfrage unserer Zeitung.

Zu einem möglichen Motiv oder etwaigen Vorstrafen des Tatverdächtigen wollte sich der Oberstaatsanwalt aus ermittlungstaktischen Gründen nicht äußern. Auch nicht zum Versteck der Leiche der 74-Jährigen.