26 Tiere starten beim Hähnekrähen

Scharzfeld Es ist schon seit weit über 30 Jahren Tradition beim Kleintierzuchtverein Scharzfeld/ Barbis: Am Pfingstmontagmorgen ist Hähnekrähen in Scharzfeld. An der Feldscheune von Bernd Öhne begann um 9.30 Uhr bei sehr gutem Besuch und bestem Wetter das Wettkampfhähnekrähen. Am Start 26 Hähne von 26...