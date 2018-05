Faulheit, Dummheit und Verfall der Sitten

2 / 2

Mit dem Feuerwerk am Dienstagabend endete der Rummelspaß des 480. Herzberger Schützenfestes. Zuvor hatte am Dienstagnachmittag das Schützengericht getagt. Beendet ist der bunte Festreigen der Herzberger Schützengesellschaft damit aber noch nicht: Am kommenden Samstag, dem 26. Mai, folgen noch um 18 Uhr die Proklamation auf dem Marktplatz sowie ab 20 Uhr der Königsball im Hotel Englischer Hof.

Foto: Thomas Sterner