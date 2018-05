Fischereiverein lädt zum Räucherfest ein

Hattorf Am Sonntag, 27. Mai, findet das Räucherfest des FV Hattorf/Herzberg und Umgebung am Oderparksee in Hattorf statt. Es gibt frisch geräucherte Forellen, Makrelen und Aale sowie lecker zubereitete Fischbrötchen zu kaufen, außerdem Steaks, Bratwurst und Pommes am Grillstand und frische Waffeln sowie...