Maigrün für den Festumzug am Sonntag

Herzberg Am Freitag werden ab 17 Uhr die Maigrünfahrer der Herzberger Schützen in der Innenstadt und entlang der Umzugsroute Birken ausfahren, damit die Häuser und der Schützenplatz geschmückt sind. Die Teilnehmer treffen sich um 7 Uhr beim Junggesellenkönig Fynn Kratzin in der Hubertusstraße.