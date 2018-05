Vatertagswandern – nicht nur etwas für die Männer

Jede Menge Betrieb herrschte am Feiertag auf den Feld- und Wanderwegen. Ob mit Rucksack, Bollerwagen oder dem Fahrrad, viele nutzten das bis in den Nachmittag wunderbar sonnige Wetter an Christi Himmelfahrt für einen Ausflug ins Grüne. Das am sogenannten Vatertag längst nicht mehr nur die Männer unterwegs sind, zeigte diese Gruppe junger Damen. Bestens ausgerüstet mit Getränken und Musik hatten sie bei ihrer Wanderung eine Pause am Hattorfer Sportplatz eingelegt, um dort Freundinnen der FSG Eisdorf/Hattorf zu unterstützen. rk

