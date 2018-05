Freibadsaison in Hattorf steht auf der Kippe

Angesichts des hochsommerlichen Wetters sollte eigentlich in dieser Woche die Freibadsaison in Hattorf eröffnet werden – doch wegen einer Erkrankung des Schwimmmeisters steht nun der Betrieb des Bades ganz auf der Kippe. Die Samtgemeindeverwaltung sucht händeringend einen Ersatz für die Stelle, zumindest für diese Saison, was sich aber laut Kämmerer Arnd Barke als ausgesprochen schwierig erweist. Es geht...