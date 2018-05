An nur einem Tag: doppeltes Zwillingsglück in Herzberg

Jeden Tag Geburtstag feiern können die Hebammen in der Helios Klinik Herzberg/Osterode bei der Geburt eines neuen Erdenbürgers. Kurz vor dem Welthebammentag am 5. Mai gab es aber ein seltenes Ereignis: Innerhalb weniger Stunden sind in der Herzberger Klinik zwei Zwillingspärchen zur Welt gekommen.

Los ging es am 26. April mit dem Zwillingspärchen Constantin und Muriel. Constantin wurde um 10.54 Uhr geboren. Seine Schwester kam zwei Minuten später. Am frühen Abend erblickten dann die Zwillinge Marven und Melina das Licht der Welt. Auch hier machte der Junge um 17.11 Uhr den Anfang. Melina folgte um 17.25 Uhr.

„Eine Zwillingsgeburt gibt es bei uns nicht alle Tage. Insgesamt hatten wir in diesem Jahr mit den beiden Entbindungen aus der letzten Woche drei Zwillingsgeburten. Dass die Zwillingspärchen dabei auch noch innerhalb weniger Stunden zur Welt kommen, passiert äußerst selten“, so Sandra Siewert, Leitende Hebamme.