Seniorenwanderung am 12. Mai

Der Turnkreis Osterode lädt zu seiner traditionellen Seniorenwanderung (50 plus) ein. Sie startet am Samstag, 12. Mai, um 14 Uhr an der Sporthalle in Elbingerode. Das Treffen dazu beginnt bereits eine halbe Stunde eher. Ausrichter ist der MTV Elbingerode, es gibt eine vier und eine acht Kilometer...