Die nächste Gesellschafterversammlung der Kreiswohnbau Osterode am Harz/Göttingen GmbH findet am Donnerstag, dem 26. April, statt. Die Sitzung beginnt um 11 Uhr im Landhaus Schulze, Osteroder Straße 7 in Herzberg am Harz.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder