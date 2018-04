Herzog Christian Ludwig als Bauherr auf Schloss Herzberg

Am Mittwoch, 25. April, lädt der Förderverein Schloss Herzberg ab 19 Uhr in den Rittersaal des Welfenschlosses zu einem Vortrag ein. Der Historiker Edgar Müller aus Adelebsen wird über die „Bautätigkeit am Schloss Herzberg am Ende des 30-jährigen Krieges“ und „Herzog Christian Ludwig als Bauherr“...