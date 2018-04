Hattorf lockt Neubürger aus Göttingen an

Die Samtgemeinde Hattorf erfreut sich eines gestiegenen Interesses von Immobilienkäufern aus dem Altkreis Göttingen, hat Samtgemeindebürgermeister Rolf Hellwig festgestellt: Allein in den vergangenen beiden Jahren wurden in Hattorf sechs Häuser und in Wulften acht an Personen aus dem Raum Göttingen, auch aus dem Bereich der Stadt selbst, verkauft, berichtet Hellwig. „Wir haben schon kurz vor der Kreisfusion festgestellt, dass...