Nur mit Palette: Neues Storchenpaar lässt sich in Pöhlde nieder

In Pöhlde hat sich ein neues Storchenpaar niedergelassen. Die Nachricht, dass insgesamt sechs Störche auf den Linden der Grundschule versuchten, sich ein Nest zu errichten, erreichte den Nabu Osterode in der vergangenen Woche, woraufhin sich am Freitag fünf Mitglieder vor Ort ein Bild davon...