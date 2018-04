Ilona Teimurasowa begeisterte ihr Publikum im Welfenschloss

Natürlich, sympathisch, publikumsnah, und dazu noch eine großartige Virtuosin am Klavier: Die aus Georgien stammende Pianistin Ilona Teimurasowa bot ihrem Publikum am vergangenen Sonntag im Rittersaal des Welfenschlosses in Herzberg ein sowohl gefühlvolles, wie auch temperamentvolles Konzert auf...