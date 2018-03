Die Auerhahnbalz hautnah erleben

Am Sonntag, 25. März, lädt der Nationalpark Harz alle Wanderfreunde zur „Stempeltour im Nationalpark: Auerhahnbalz hautnah“ ein. Erleben kann man die eindrucksvolle Balz des Auerhahns im Auerhuhn-Schaugehege in Lonau verbunden mit einer leichten Wanderung und einem Vortrag zum Auerhuhn.

Die Tiere sind im Harz nur noch im Schaugehege zu sehen, denn in der Natur sind sie ausgestorben. Bei dieser Veranstaltung können Stempelsammler gleich zwei Sonderstempel der Harzer Wandernadel in ihr Stempelheft drücken. Die Wegestrecke beträgt etwa 2,5 Kilometer und dauert zwei Stunden. Die Tour startet um 10 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus Lonau.

Diese Auerhuhn-Stempeltour ist nur der Beginn einer ganzen Serie von entsprechenden Stempelwanderungen. Dabei kann man Stempel im Wanderpass der Harzer Wandernadel sammeln und Informatives von den Rangern erfahren.mp