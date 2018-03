20 Jungstudenten erforschen die Welt der Medizin

Das wohl schnellste Medizinstudium der Welt absolvierten 20 Kinder bei der 2. Helios Kinderakademie in der Helios Klinik Herzberg/Osterode. Die Jungstudenten lernten an zwei Tagen, wie oft ein Herz schlägt, was bei einer Operation passiert und wie eine Ultraschalluntersuchung funktioniert. Zudem gab es Exkursionen in die Welt der Bakterien und Viren, in die Krankenhauslogistik und das Gipsen mit dem Team der Notaufnahme. Klinikgeschäftsführer Johannes Richter überreichte den erfolgreichen Absolventen zum Abschluss ihr Diplom und einen Doktorhut.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder